İskilip'te Engelli Bireyler Piknikte Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskilip'te Engelli Bireyler Piknikte Buluştu

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen piknikte engelli bireyler çeşitli etkinliklerle eğlendi. İskilip Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de etkinliğe katıldı.

21.08.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde engelli bireyler piknikte bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesinin desteğiyle, Engelli Yaşam Merkezince düzenlenen piknikte engelli bireyler çeşitli etkinliklerle eğlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Neslihan Hüsülüoğulları, piknikte engelli bireylerle birlikte üzerinde "Engeller sevgiyle aşılır" yazılı pasta kesti.

Etkinliğe, İskilip İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Çağrı Sözen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Seydi Tabur, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Ayşe Avkan, Çorum Beyazay Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Hayriye Kocakara, Garip Devrim Çağlayan ve Abdullah Özçalıkuşu da katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, İskilip, Engelliler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip'te Engelli Bireyler Piknikte Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk deliye döndü: Bunlar kim ya Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk deliye döndü: Bunlar kim ya?
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:15 Eşini öldürüp otomobili karakolun önüne çekti İşte kan donduran cinayet sonrası cani kocanın ilk ifadesi Eşini öldürüp otomobili karakolun önüne çekti! İşte kan donduran cinayet sonrası cani kocanın ilk ifadesi
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:37 CHP içerisinden Özgür Özel’e baskı var: Çözüm için Erdoğan’la görüş, durum çok kötü CHP içerisinden Özgür Özel'e baskı var: Çözüm için Erdoğan'la görüş, durum çok kötü
16:51 Şenol Güneş detayı çok konuşulur Lugano’dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım
16:28 Tayland’da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı
16:19 Taraftarı sıkıntı bastı Rodrigo Becao’nın talipleri artıyor Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor
16:02 Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti
15:55 Arjantin’de maymun çiçeği alarmı: Kargo gemisi karantinaya alındı Arjantin'de maymun çiçeği alarmı: Kargo gemisi karantinaya alındı
15:50 Yemen açıklarında ticaret gemisine füze saldırısı: Motoru hasar alan gemide büyük yangın çıktı Yemen açıklarında ticaret gemisine füze saldırısı: Motoru hasar alan gemide büyük yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 11:35:42. #1.12#
SON DAKİKA: İskilip'te Engelli Bireyler Piknikte Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement