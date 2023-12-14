 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskilip'te oğlunu itekleyerek öldüren anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İskilip'te oğlunu itekleyerek öldüren anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde oğlunu surdan itekleyerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Menşure Arık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Cebrail Arık ise beraat etti.

İskilip\'te oğlunu itekleyerek öldüren anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
14.12.2023 - 16:52,  Güncelleme: 16:57
Abone Ol

ÇORUM'un İskilip ilçesinde oğlunu surdan itekleyerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Menşure Arık (45) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmalardaki saygılı tutumunu göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezayı müebbede çevirdi. Tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.

Olay, 22 Mayıs 2021'de İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibi, 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Menşure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Menşure Arık tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Menşure Arık hakkında 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında ise 'Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı.

Menşure Arık'ın avukatı Mehmet Namlı, müvekkili Menşure Arık'ın hükme elverişli olmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı dikkate alan mahkeme heyeti Menşure Arık'ı, iki kez İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurumu'na gönderildi. Kurum tarafından gönderilen iki raporda da Menşure Arık'ın 'İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu' belirtildi.

Menşure Arık ile tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu anne son kez savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti Menşure Arık'a altsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın mahkemedeki saygılı tutumunu göz önünde bulundurarak cezayı, müebbede çevirdi. Eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cebrail, İskilip, Çorum, Mahkeme, Yargı, Ceza, Şiddet, Adliye, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip'te oğlunu itekleyerek öldüren anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44
Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36
Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:31
Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım

Son Dakika
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:31 Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 17:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: İskilip'te oğlunu itekleyerek öldüren anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement