İskilip\'te Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 kişi yakalandı.
İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda E.B, E.İ. ve E.K. gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 100 gram uyuşturucu, av tüfeği ve mermiler bulundu.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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