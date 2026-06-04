İskilip'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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İskilip'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı

04.06.2026 16:56
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İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi, yıl sonu sergisini ve etkinliklerini düzenledi.

Çorum'un İskilip ilçesinde, İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Merkezin bahçesinde düzenlenen programda, halk oyunları gösterisi, gitar dinletisi ve giyim atölyesinde üretilen ürünlerin tanıtıldığı defile gerçekleştirildi.

Törende konuşan İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, "Halk eğitim ayakkabı, mobilya gibi sanayi anlamında, hem de halkımıza dokunma anlamında daha iyi işler yapmaya başladılar. İskilip'te kültür, sanat ve spor anlamında etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Emek veren yöneticilerimize, öğreticilerimize, kursiyerlerimize ve çaba harcayan tüm kurumlarımız ile emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Ök ise konuşmasında, "Öğrenme beşikten mezara kadar süren ve hayatın her evresine kadar süren bir yolculuktur. Halk Eğitim Merkezi olarak ilçe merkezimizden köylerimize kadar 7'den 70'e kadar her yaştan vatandaşımıza bilgi, beceri, sanat ve meslek kazandırmak amacıyla durmaksızın çalışıyoruz. Yıl boyunca açtığımız kurslar sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sağladığı birer üretim atölyesi. Sergimizde gördüğünüz her nakışta bir annenin sabrı, şekil verilen her ahşapta bir gencimizin hayali, her desende kursiyerlerimizin iç dünyası gizlidir. Öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar iyileştirici bir güç olduğunu bugün bu sergide görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleştirildi, kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi gezildi.

Programa, Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Zontur, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, protokol üyeleri, kursiyerler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskilip'te Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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