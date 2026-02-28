İskilip'teki Köprü Yıkılma Tehlikesiyle Kapandı - Son Dakika
İskilip'teki Köprü Yıkılma Tehlikesiyle Kapandı

28.02.2026 21:41
İskilip'te tahribat nedeniyle köprü ulaşıma kapandı, geçici köprü çalışmaları hızla sürüyor.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, Çomu Çayı üzerinde yer alan ve tahribat nedeniyle yıkılma tehlikesi taşıdığı gerekçesiyle ulaşıma kapatılan köprü, dronla havadan görüntülendi. Köprünün ayak kısmında oluşan ciddi hasar ve çevredeki tahribat dron görüntüsüne yansırken, ekiplerin bölgede geçici köprü için harcadığı yoğun mesai de kayda alındı.

İskilip ile Tosya ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda bulunan Çomu Çayı üzerindeki köprünün bir ayağı, 16 Şubat tarihinde meydana gelen çökme nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olası bir facianın önüne geçmek amacıyla köprü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Bölgedeki köylerin ve iki ilçe arasındaki ulaşımın büyük bölümünü sağlayan yolun kapanması üzerine, trafik alternatif güzergahlara yönlendirildi. Karayolları ekipleri bölgede başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Yapılan incelemelerin ardından, yeni köprü inşa edilene kadar ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla geçici bir köprü kurulması için çalışmalar hız kazandı. Ekipler, geçici köprü ile birlikte yeni bir alternatif güzergah oluşturulması için sahada yoğun bir mesai yürütüyor.

Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, hem hasar gören köprünün durumu, hem de ekiplerin geçici köprü ve bağlantı yolları için yürüttüğü çalışmalar yer aldı. Ekiplerin, bölgedeki ulaşımın en kısa sürede yeniden sağlanması için hızlı bir çalışma yürüttüğü görüldü. Yetkililer, geçici köprünün kısa süre içerisinde tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini, ardından yıkılan köprünün yerine modern ve güvenli yeni bir köprünün inşa edileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

İskilip'teki Köprü Yıkılma Tehlikesiyle Kapandı

