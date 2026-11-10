İskoçya İşçi Partisi lideri Marra, İngiltere'nin AB'ye yeniden üye olmasını istedi - Son Dakika
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İskoçya İşçi Partisi lideri Marra, İngiltere'nin AB'ye yeniden üye olmasını istedi

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İskoçya İşçi Partisinin yeni lideri Michael Marra, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının tersine çevrilerek Birliğe yeniden üye olması gerektiğini söyledi. Marra, bunun uzun vadeli bir hedef olduğunu belirterek İskoçya'nın değişime öncülük etmesini istedi.

İskoçya İşçi Partisinin yeni lideri Michael Marra, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) tersine çevrilmesi ve ülkenin AB'ye yeniden üye olması gerektiğini ifade etti.

İskoç gazetesi "The National"da yer alan habere göre Marra, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Edinburgh Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasının hem İskoçya'nın hem de İngiltere'nin çıkarına olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Marra, "İngiltere, Avrupa Birliği'ne yeniden katılmalı ve İskoçya İşçi Partisi bunun gerçekleşmesi için çalışacak." ifadesini kullandı.

AB'ye yeniden üyeliğin kısa sürede gerçekleşmeyeceğinin farkında olduğunu belirten Marra, bunun İngiltere için uzun vadeli bir hedef olarak belirlenmesi ve İskoçya'nın bu değişime öncülük etmesi gerektiğini savundu.

Marra, konuyla ilgili İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a mektup yazdığını ve AB'ye yeniden üyeliğin İşçi Partisinin bir sonraki seçim beyannamesine dahil edilmesi için destek vereceğini ifade etti.

Gelecek yıl iş dünyası, sendikalar, üniversiteler, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İskoçya'da bir zirve düzenleyeceğini belirten Marra, diğer siyasi partileri de bu toplantıya davet edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin AB üyeliğiyle ekonomik açıdan daha güçlü ve güvenli olacağını savunan Marra, AB ile ticari engellerin kaldırılmasının İskoç işletmelerinin büyümesine, yatırımların artmasına ve daha yüksek ücretli iş imkanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Burnham'ın, ülkesinin AB ile ilişkilerini yeniden şekillendirme çabaları kapsamında 20 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB liderleriyle görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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