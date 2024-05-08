İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
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İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı yemin ederek göreve başladı

İskoçya\'nın yeni Bölgesel Başbakanı yemin ederek göreve başladı

İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı John Swinney, yemin ederek görevine resmen başladı. Swinney, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki İskoçya Yüksek Hukuk Mahkemesinde düzenlenen törende, mahkeme başkanı ve kıdemli yargıçların huzurunda görev ve Kral'a bağlılık yemini ederek resmen İskoçya Bölgesel Başbakanı oldu. İskoçya'nın 7. Bölgesel Başbakanı olan Swinney'in yakın zamanda kabineyi açıklaması bekleniyor.

08.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı John Swinney, yemin ederek görevine resmen başladı.

Swinney, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki İskoçya Yüksek Hukuk Mahkemesinde düzenlenen törende, mahkeme başkanı ve kıdemli yargıçların huzurunda görev ve Kral'a bağlılık yemini ederek resmen İskoçya Bölgesel Başbakanı oldu.

İskoçya'nın 7. Bölgesel Başbakanı olan Swinney'in yakın zamanda kabineyi açıklaması bekleniyor.

İskoçya'da iktidarda bulunan İskoçya Ulusal Partisinden (SNP) istifa eden Hamza Yusuf'tan boşalan liderlik koltuğuna 6 Mayıs'ta John Swinney'in oturacağı açıklanmıştı.

SNP'nin yeni Genel Başkanı Swinney, dün İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılan oylamanın ardından yeni Bölgesel Başbakan olmuştu.

Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004 döneminde SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da yapılan oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu elde etmişti.

Kaynak: AA

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