İskoçya Seçimlerinde SNP Çoğunluğu Yitirdi
09.05.2026 13:57
İskoçya'da SNP, 7 Mayıs seçimlerinde 58 sandalye kazanmasına rağmen meclis çoğunluğunu kaybetti.

İskoçya'da 7 Mayıs'ta yapılan bölgesel parlamento seçimlerinde bağımsızlık yanlısı İskoçya Ulusal Partisi (SNP) birinci olsa da sahip olduğu meclis çoğunluğunu yitirdi.

İskoçya Bölgesel Parlamentosundaki 129 sandalye için 7 Mayıs'ta yapılan seçimde oy sayma işlemleri sona erdi.

Elde edilen sonuçlara göre bağımsızlık yanlısı SNP 58 sandalye kazanırken, İskoçya İşçi Partisi 17 sandalye kazandı.

Bir önceki seçimde mecliste temsil edilmeye hak kazanamayan aşırı sağcı Reform UK de parlamentoya 17 üye soktu.

Muhafazakar Parti'nin 19 sandalye kaybederek 12 üyesini meclise soktuğu seçimde İskoçya Yeşilleri 15, Liberal Demokratlar ise 10 üyeyle mecliste temsil edilmeye hak kazandı.

Bu sonuçlara göre SNP, 65 olan meclis çoğunluğunu elde edemedi.

İskoçya'da 5'inci kez sandıktan birinci çıkan SNP'yi tebrik edenler arasında ABD Başkanı Donald Trump da yer aldı.

Galler'de bağımsızlık yanlıları ilk sırada yer almıştı

Birleşik Krallık'a bağlı olan İskoçya ve Galler'de 7 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimleri sonuçlarına göre Galler'de de bağımsızlık yanlıları birinci olmuştu.

İşçi Partili mevcut Galler Bölgesel Başbakanı Eluned Morgan, milletvekili dahi seçilemezken 96 sandalyeli Galler Bölgesel Parlamentosu'nda İşçi Partisi'nin sandalye sayısı 44'ten 9'a düşmüştü.

Bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru (Galler Partisi) ise sandalye sayısını 20 artırarak 43 sandalye elde etmiş, bu partiyi geçen seçimde hiçbir sandalye elde edemeyen aşırı sağcı Reform UK, 7 Mayıs'ta kazandığı 34 sandalyeyle takip etmişti.

Galler'de hiçbir parti tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşamamıştı.

Kaynak: AA

