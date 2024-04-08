Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabındaki "İŞKUR 2024 Ocak-Mart Dönemi Verileri"ne ilişkin açıklamasında, "2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik." ifadelerini kullandı.
İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 856 bin 589 vatandaşla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyaretinde bulunulduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İŞKUR, 2024'ün ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti - Son Dakika
KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.
2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırdı.
Gemlik Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, ilçe emniyet müdürü, polis amirleri, Belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törenin ardından çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam edecek.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, Serik Spor maçının ardından matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Oynadığı 33 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 21 mağlubiyet alan Kırşehir temsilcisi, 22 puanla Bursaspor ve Adıyaman FK ile birlikte ligin bitimine 3 hafta kala düşmeyi garantiledi.
Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene İl Emniyet Müdür Vekili Nejdet Çırak ve emniyet mensupları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?