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İslahiye Belediyesi, çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusunu koruma altına aldı - Son Dakika
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İslahiye Belediyesi, çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusunu koruma altına aldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son 3 günde çuvallara konularak kırsala bırakılan 15 köpek yavrusu, İslahiye Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Belediye ekipleri, köpek yavrularını bulundukları yerden alarak barınağa götürdü. Barınak sorumlusu, yavru köpeklerin acıkmış ve bitkin halde olduğunu belirterek, onları bulmasaydıklarında hepsinin çuval içerisinde öleceğini söyledi.

İslahiye Belediyesi, çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusunu koruma altına aldı
23.01.2024 - 15:38,
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, çuvalla kırsala bırakılan 15 köpek yavrusu, İslahiye Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son 3 günde çuvallara konularak ilçe kırsalına bırakılan 15 köpek yavrusunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

İslahiye Belediyesi ekipleri, köpek yavrularını bulundukları yerden alarak barınağa götürerek koruma altına aldı.

Barınak sorumlusu Bekir Şentürk, köpek yavrularını bulduklarında acıkmış ve bitkin halde olduklarını belirterek, "Yavru köpekleri bulmasaydık hepsi çuval içerisinde öleceklerdi." dedi.

Kaynak: AA
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