Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de 15 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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