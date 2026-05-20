İslahiye'de 2026 Tarım İşçi Ücretleri Belirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin 2026 yılında uygulanacak günlük ücretleri tavsiye niteliğinde belirlendi.

İslahiye Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Fiyat Tespit Komisyonu, Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan tavsiye kararına göre, 2026 yılı tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 1050 lira olarak belirlendi. Çavuşbaşı ücretinin de 1050 lira olması kararlaştırıldı.

Komisyon kararında, çadır bekçiliği ücretinin 850 lira, işçi günlük ücretinin ise 1050 lira olarak uygulanması önerildi.

Buna göre işveren tarafından karşılanmak üzere kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ile içme suyu giderleri de ayrıca düzenlendi.

Kararda ayrıca, tarım işçilerinin 16 yaşından küçük olamayacağı, çalışamayacak durumda olan yaşlı ve hasta kişilerin çalıştırılmayacağı belirtildi. Çalışma saatlerinin sabah 05.00 ile akşam 17.00 arasında olacağı, gün içinde 2 saat istirahat verileceği kaydedildi.

Komisyon kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu bildirildi.