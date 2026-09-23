İslahiye'de Başsavcı Şahin ve Baloğlu, gazetecilerle deprem çalışmalarını görüştü - Son Dakika
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İslahiye'de Başsavcı Şahin ve Baloğlu, gazetecilerle deprem çalışmalarını görüştü

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İslahiye\'de Başsavcı Şahin ve Baloğlu, gazetecilerle deprem çalışmalarını görüştü
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İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, ilçedeki gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Buluşmada 6 Şubat 2023 depremleri sonrası İslahiye ve Nurdağı'ndaki çalışmalar ile dosya yoğunluğu ele alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, ilçede görev yapan gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

İslahiye Adliyesi ek hizmet binası kafeteryasında gerçekleştirilen programda, ilçe ve ülke gündeminin yanı sıra adalet hizmetlerine ilişkin çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler de değerlendirildi.

Adliye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, adliyedeki dosya yoğunluğunun azaltılması ve davaların mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Başsavcı Şahin ve Komisyon Başkanı Baloğlu, gazetecilerin adalet hizmetleri ve ilçe gündemine ilişkin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA
BaşsavcıNurdağıDepremGüncelSon Dakika

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