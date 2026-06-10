İslahiye'de Eğitim ve Sanayi İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslahiye'de Eğitim ve Sanayi İş Birliği Toplantısı

İslahiye\'de Eğitim ve Sanayi İş Birliği Toplantısı
10.06.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAÜN ve İslahiye Ticaret Odası, nitelikli iş gücü için iş birliği toplantısı düzenledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu (MYO) ile İslahiye Ticaret Odası arasında eğitim alanında yürütülecek iş birliği çalışmalarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıya, İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. Filiz Çopuroğlu, Öğretim Görevlisi Murat Kankaya, İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Kadir Türkmen ve İslahiye OSB Müdürü Mesut Kamacı katıldı.

Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, öğrencilerin staj ve uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi, mezunların istihdam süreçlerine katkı sağlanması ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Katılımcılar, eğitim kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılmasının hem öğrencilerin mesleki gelişimine hem de bölge ekonomisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

İslahiye Ticaret Odasından yapılan açıklamada, bölgenin geleceğinin eğitimli ve nitelikli gençlerle şekilleneceğine inanıldığı belirtilerek, "İslahiye Ticaret Odası olarak eğitim kurumlarımızla iş birliği içerisinde öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine ve istihdam olanaklarına katkı sağlayacak çalışmaları desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de Eğitim ve Sanayi İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:44:43. #7.13#
SON DAKİKA: İslahiye'de Eğitim ve Sanayi İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.