İslahiye ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelince, Atatürk Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında kurulan semt pazarında bilgilendirme standı açıldı.

Pazarı ziyaret eden vatandaşlara, kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddet durumunda başvurulabilecek yollar ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme kapsamında KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.