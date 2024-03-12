İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Programı Düzenlendi

Muğla'da Akbelen Ormanı Kamulaştırma Kararı Değerlendirildi

Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmak üzere acele kamulaştırılması kararı, İkizköylülerin avukatları tarafından değerlendirildi. Avukatlar, kararın hukuki dayanağı olmadığını ve kamu yararına aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, kamulaştırmanın özel şirketler tarafından yerine getirildiği ve halkın mülksüzleştirilmesine yol açtığı ifade edildi.