İslahiye'de Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü yaralandı.
M.M.A. idaresindeki 31 PAH 53 plakalı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halindeyken çöp konteynerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ambulansıyla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan sürücü, daha sonra ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
