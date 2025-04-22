Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere siber suçlarla ilgili seminer verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri ve İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İslahiye Pınarbaşı Ortaokulu, Dervişpaşa Ortaokulu ve 13 Kasım Ortaokulunda 376 öğrenciye seminer verdi.
Seminerde öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalık bilinçlendirme amacıyla eğitim verildi.
Proje ile toplumda farkındalık oluşturarak siber suçların işlenmeden önlemesi, çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması amaçlanıyor.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Öğrencilere Siber Suçlar Semineri - Son Dakika
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