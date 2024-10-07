Gaziantep'in İslahiye ilçesinde okul çevresi ve öğrenci servislerine denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunmasına yönelik ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.
115 kişi, 47 araç, 6 park ve bahçe, 2 umuma açık iş yeri, 13 okul servisi denetlendiği uygulamada, ???????2 okul servisine para cezası kesildi.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Okul Çevresi Denetimi - Son Dakika
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