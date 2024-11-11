İslahiye'de örtü yangını söndürüldü

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Kurtini Tepesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplam 20 personel, 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ve 2 su tankıyla müdahale ederek yangını söndürdü.

Bölgede yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.