İslahiye\'de Tır ve Otomobil Çarpıştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
T.G. (33) idaresindeki 27 ST 753 plakalı tır ile R.A'nın kullandığı 27 AJT 945 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa karayolunda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü R.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F.A. (76) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
