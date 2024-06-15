İslahiye'deki depremzedeler yeni evlerine yerleşti

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan konutlara yerleşen afetzedeler, Kurban Bayramı'na yeni evlerinde girecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedelerden 500'ü çekilen kuraların ardından yapımı tamamlanan evlerine yerleşti.

Yapımı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilen konutların bulunduğu alanlardaki hareketlilik dron ile görüntülendi.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, gazetecilere, yaklaşık 500 ailenin evlerine yerleştiğini belirtti.

Soylu, afetzedelerin yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen köy evlerine de yavaş yavaş taşınmaya başladığını dile getirdi.

TOKİ konutlarına yerleşen depremzedelerden Mine Emek, evlerini kısa sürede teslim aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Emek, "11 ilde deprem oldu nerede yapacaklar, mümkün değil' dediler ama devletimiz yaptı. Allah razı olsun. Evin sevincini, bayramın sevincini çifte bayram yaparak yaşayacağız." diye konuştu.