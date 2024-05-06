İslahiye'deki kaza için adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İslahiye'deki kaza için adli soruşturma başlatıldı

İslahiye\'deki kaza için adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İslahiye ilçesinde meydana gelen kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Tunç, soruşturmanın İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceğini belirtti.

06.05.2024 16:12
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Tunç, kazayla ilgili İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslahiye'deki kaza için adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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