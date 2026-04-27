İslam Avrupa'nın Geleceği mi?

İslam, engellerle karşılaşmasa Avrupa'da hızla yayılabilir. Avrupalılar, İslam'ın yayılmaması için korku dalgası yaratıyor, Kur'an ve Peygamber'e saldırıyor. Müslümanlar tarihte Avrupalıların kitaplarını korudu, Endülüs'ü kurdu, Osmanlı adalet ve barış getirdi; Avrupalılar ise yıktı, yaktı. Haçlı zihniyeti hala canlı, İslam düşmanlığı sürüyor. Avrupa'da Hristiyanlık bitti, modernlik tükendi, postmodernlik yıkıcı. Avrupa İslam'a gebe; 7 Ekim'den sonra sadece Fransa'da 3-4 ayda 20 bin kişi Müslüman oldu. İslam düşmanlığı arttıkça Avrupa'nın İslamlaşması hızlanacak.