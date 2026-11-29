İslamabad'da Kehkashan Görev Kontrol Merkezi etkinliği düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Pakistan-Çin Dostluk Merkezi'nde Kehkashan Görev Kontrol Merkezi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte geçici planetaryum, sanal gerçeklik, teleskopla gözlem ve interaktif çalışmalarla ziyaretçilere uzay bilimini yakından keşfetme imkânı sunuldu.
İSLAMABAD, 29 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Pakistan-Çin Dostluk Merkezi'nde "Kehkashan: Görev Kontrol Merkezi" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte kurulan geçici planetaryum, sanal gerçeklik deneyimleri, teleskopla gözlem ve interaktif etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilere uzay bilimini yakından keşfetme fırsatı sunuldu.
Kaynak: Xinhua
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