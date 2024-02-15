İslamabad Sevgililer Günü'ne hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İslamabad Sevgililer Günü'ne hazır

İslamabad Sevgililer Günü\'ne hazır

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın kalabalık caddeleri Sevgililer Günü'nde romantik renklerle süslenmiş mağazalarla canlanırken, Sevgililer Günü temalı ürünler yoldan geçenlerin ilgisini çekti.

15.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSLAMABAD, 15 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın kalabalık caddeleri Sevgililer Günü'nde romantik renklerle süslenmiş mağazalarla canlanırken, Sevgililer Günü temalı ürünler yoldan geçenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: Xinhua

Sevgililer Günü, Pakistan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslamabad Sevgililer Günü'ne hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 14:06:22. #1.13#
SON DAKİKA: İslamabad Sevgililer Günü'ne hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement