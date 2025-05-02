İstanbul'da, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türk Dünyası Atılım Platformu işbirliğiyle "İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları" paneli düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'ndeki panele ilişkin AA muhabirine açıklama yapan İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Taha Eğri, paneli anayasa tartışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anayasanın hem siyasetin hem toplumun hem de ekonominin konusu olduğu ifade eden Eğri, "Tarihsel arka planını anlamak açısından 'İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları' bağlamında bir panel organize etmiş olduk. İslamcı düşüncede, dergilerde anayasa konusu nasıl işlendi, İslamcı entelektüeller anayasa konusuna nasıl bakıyorlardı veya bu bağlamda yeni önerileri var mıydı, bugün bu panelde tartışmış olacağız." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Eren de hemen hemen her ülkenin kabul ettiği bir anayasası olduğunu ve bunların özellikleri itibarıyla birbirinden farklılaştığını söyledi.

Bu farklılıklara dayalı olarak bugün "liberal anayasacılık", "sosyalist anayasacılık" ya da "İslami anayasacılık"tan söz edilebildiğini kaydeden Eren, bu anayasacılık akımlarının tarihsel sürecini anlattı.

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın'ın moderatörlüğündeki panelde, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram, "Anayasalar ve Anayasacılık Düşüncesi" başlığı altında konuştu.

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Bulut, "İslamcı Düşüncede Hak ve Özgürlük Anlayışı" başlığı altında, bu kapsamdaki tartışmaları ele aldı.

Panelde Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Baykal, "İslamcılık Düşüncesinde Anayasal Meseleler: 1980 Sonrası Reel-Politik Tartışmaları" ile ilgili konuşurken, Prof. Dr. Abdurrahman Eren de "Günümüz Anayasalarında İslami Anayasacılık ve Temel Özellikleri" konusunda değerlendirmelerini paylaştı.