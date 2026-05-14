İslami Cihad: Bayrak Yürüyüşü Mescid-i Aksa'ya Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslami Cihad: Bayrak Yürüyüşü Mescid-i Aksa'ya Saldırı

14.05.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslami Cihad, fanatik Yahudilerin yürüyüşünü Mescid-i Aksa'ya yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'ün 1967'deki İsrail işgalini kutlamak için düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşünün" "ümmetin kalbine ve onurunun simgesi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik bir saldırı" olduğunu belirtti.

Hareketin Sözcüsü Muhammed el-Hac Musa tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sözde 'Bayrak Yürüyüşü' aracılığıyla Mübarek Mescid-i Aksa'yı hedef alan alçak Siyonist saldırı, ümmetin kalbine ve onurunun simgesine yönelik bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu saldırı tüm halkları ve güçleri, kutsal mekanları Yahudileştirme projesine karşı koruma yönündeki tarihi sorumluluklarıyla yüz yüze bırakmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Kudüs'ü savunmanın, Siyonist projeye karşı mücadelenin temel dayanağı ve ortak dini ile milli bir görev olduğu" vurgulanarak, "işgalin (İsrail) kutsal kent üzerinde hakimiyet kurma girişimlerinin, Filistin halkının direnişi karşısında başarısızlığa uğrayacağı" kaydedildi.

Hareket ayrıca, "işgal projelerine karşı koyma konusundaki kararlılığını yinelediğini" belirterek, "İsrail'in terör politikalarının Filistin halkının iradesini kıramayacağını ve Kudüs'ün gerçekliğini değiştiremeyeceğini" ifade etti.

Kudüs'ün "ümmetin boynundaki bir emanet olarak kalmaya devam edeceğine" vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in kutsal kente ve Mescid-i Aksa'ya yönelik Yahudileştirme politikalarına karşı sorumluluk üstlenilmesi çağrısı yapıldı.

Doğu Kudüs'ün işgali

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad: Bayrak Yürüyüşü Mescid-i Aksa'ya Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:01:25. #7.12#
SON DAKİKA: İslami Cihad: Bayrak Yürüyüşü Mescid-i Aksa'ya Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.