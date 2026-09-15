İslami yayıncılık çalıştayı 67 ülkeden 200'ü aşkın yayıncıyla İstanbul'da başlıyor

Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası İslami Yayıncılık Çalıştayı", 67 ülkeden 200'den fazla yayıncının katılımıyla 25-27 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle gerçekleştirilecek çalıştaya, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliği yapacak.

İslami yayıncılık alanında faaliyet gösteren yayınevleri, kurumlar ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek çalıştayda uluslararası yayıncılık işbirliklerinin geliştirilmesi, telif ve çeviri faaliyetlerinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve İslami yayıncılığın küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi ele alınacak.

Birlik ilk büyük uluslararası buluşmasını gerçekleştirecek

Temelleri 2021'de İstanbul'da 30 ülkeden yayıncının katılımıyla atılan Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği, beş yıllık hazırlık ve istişare çalışmalarının ardından Ocak 2026'da birlik statüsü kazandı.

Birliğin 67 ülkedeki üye yayıncı sayısı altı ayda 231'e yükseldi.

Malezya, Özbekistan, Pakistan, Endonezya, Hindistan, Türkiye, Ürdün, Nijerya, Kuzey Makedonya, Almanya ve İngiltere'den üyelerin yer aldığı kurucu yönetim kurulu, farklı yayıncılık pazarlarını ve kültürel coğrafyaları aynı çatı altında buluşturuyor.

Birlik, 3335 sayılı Kanun kapsamında uluslararası alanda faaliyet gösterme, farklı ülkelerden üye kabul etme, yurt dışında şube açma ve uluslararası organizasyonlar düzenleme gibi imkanlara sahip bulunuyor.

Yayıncılık sektörünün farklı aktörleri aynı platformda buluşacak

Çalıştaya yayınevlerinin yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kitap dağıtımcıları, kitabevleri, telif ajansları, yazar birlikleri ve farklı ülkelerdeki yayıncı meslek örgütlerinin temsilcileri katılacak.

Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Malezya İslam Üniversitesi, Pakistan İslam Üniversitesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Endonezya İslami Kitap Fuarı, Uluslararası İslami Okullar Birliği, Kuveyt İslami Kitap Fuarı ve Islamic Foundation'ın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla uluslararası kurum ve kuruluş çalıştaya destek verecek.

Çalıştay kapsamında telif hakları, çeviri, kitap dağıtımı, akademik yayıncılık, çocuk yayıncılığı, dijital yayıncılık ve uluslararası kitap fuarları gibi sektörün farklı alanlarının aynı platformda değerlendirilmesi hedefleniyor.

İslami yayıncılığın geleceği 12 tematik masada ele alınacak

Çalıştayda 25 Eylül günü açılış programının ardından, değişen dünyada İslami yayıncılığın konumunun değerlendirileceği uluslararası panel düzenlenecek.

Programın devamında farklı ülkelerden sektör temsilcileri, İslami yayıncılığın güncel meseleleri ve geleceğine ilişkin 12 tematik yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacak.

Masalarda üye ilişkileri ve uluslararası dayanışma, kültür ve eğitim, uluslararası kitap fuarları, uluslararası ilişkiler, reklam ve tanıtım, yayıncılık standartları ve kalite, telif hakları ve çeviri, araştırma ve raporlama, İslami çocuk yayıncılığı, kitap dağıtımı ve kitabevleri, hukuki meseleler, etik ve uyuşmazlıkların çözümü, dijital yayıncılık, veri ve teknoloji gibi başlıklar değerlendirilecek.

Farklı ülkelerden katılımcıların deneyim ve önerilerinin ele alınacağı toplantıların ardından hazırlanacak raporlar, çalıştayın ikinci gününde katılımcılarla paylaşılacak.

Çalıştayla ortaya konulan önerilerin somut uluslararası işbirliklerine dönüştürülmesi ve İslami yayıncılık alanında ortak çalışma zemininin güçlendirilmesi amaçlanıyor.