İslamofobi ile Mücadele Çağrısı

08.05.2026 17:37
Malezya Dışişleri Bakanı Danışmanı, İslamofobi ile mücadelede küresel merkez kurulmasını önerdi.

Malezya Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı Abdurrezzak Ahmed, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile mücadeleye yönelik "kolektif sorumlulukların" hatırlanması ve ciddi bir küresel merkezin kurulması gerektiğini söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Müslüman Azınlıklar" temasıyla düzenlenen "5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu" başladı.

Sempozyum açılışında katılımcılara hitap eden Malezya Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı Abdurrezzak Ahmed, küresel bazda gerçek demokrasilerin "azınlıklara nasıl davrandıklarıyla ölçülebileceğini" kaydetti.

Ahmed, İHH gibi insani yardım kuruluşların Patani, Bangsamoro, Arakan dahil Güney Asya'da Müslüman azınlıkların yaşadığı bölgelerdeki karşılaştıkları sorunlara yönelik önemli roller üstlendiğini kaydetti.

Filipinler'in güneyindeki barış sürecinde Kuala Lumpur hükümetinin oynadığı role dikkati çeken Ahmed, bölgede imzalanan anlaşma doğrultusunda Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) kurulduğunu bildirdi.

"Algılanan hoşgörü" değil "anlamlı katılım" gerekli

Müslüman azınlıkların hakları için mücadelede hem hükümet hem sivil toplum hem de inanç kuruluşlarının faaliyetlerinin önemli olduğunu kaydeden Ahmed, küresel ölçekte "Müslüman toplulukların onurunun korunması" gerektiğini bildirdi.

Abdurrezzak Ahmed, "İslamofobi ile mücadeleye yönelik kolektif sorumluluklar hatırlanmalı ve ciddi bir küresel merkez kurulmalı. Bu merkez sayesinde küresel ölçekte veri toplama yapılmalı. Zarar verenlerden hesap sorulmalı." ifadelerini kullandı.

Malezya ve Türkiye'nin bu küresel kuruluş için işbirliği yapabileceğini kaydeden Ahmed, şunları söyledi:

"Müslüman azınlıklar sadece kendisi için değil zaman zaman varoluşlarını korumak için de mücadele zorunda kalıyorlar. Azınlıklar için eğitim, sağlık, istihdam ve siyasi temsil olmazsa olmazdır. Bu topluluklar yaşadıkları toplulukların ilerleyişinde önemli aktörler. 'Algılanan hoşgörü' değil 'anlamlı katılım' gereklidir. Kapsayıcılık etik bir talep değildir, bu bir önkoşuldur. Bir toplumun gücü kapsayıcılığı ile belirlenir."

"Müslümanlar arasında azınlık yoktur"

Halep Üniversitesi Şeriat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Muhammed Şaşu da dünya genelinde Müslüman toplulukların sorumluluk sahibi olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'de "müminler bir ümmet" ve "sımsıkı sarılın ve dağılmayın" emirlerinin yer aldığı ayetleri okuyan Şaşu, Müslümanların azınlık olarak düştükleri bir döneme denk gelmesi dolayısıyla sempozyumun oldukça isabetli ve değerli bir zamanda düzenlendiğini kaydetti.

Şaşu, "Aslında Müslümanlar arasında azınlık yoktur. Müslümanlar hep bir, tek ve beraber ve birbirlerinin kardeşidirler, birbirlerinin ihtiyaçlarına koşarlar ve aralarında bir mukayese bulunmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
