İslamofobi ile Mücadele Vurgusu

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kurumlar Arası İslamofobi ile Mücadele Strateji Toplantısı'nda konuştu.

İslam ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlük, ırkçılık, şiddet ve cinayet gibi dozu gittikçe artan hastalıklı tavrın tezahürleriyle her geçen gün daha sık karşılaşıldığını belirten Arpaguş, daha çok Batı toplumlarıyla ilişkilendirilen ve yalnızca bireysel ön yargılarla sınırlı olan İslamofobi'nin, bugün sosyal, kültürel ve kurumsal boyutlarıyla giderek derinleşen çok yönlü küresel bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlara yönelik ayrımcılığın günden güne arttığına dikkati çeken Arpaguş, "Politikacılar, akademisyenler, yazarlar, medya mensupları ve daha pek çok aktör de siyasi rant elde etme uğruna İslam karşıtı söylemde bulunarak İslamofobi endüstrisine hizmet etmektedir. İslam karşıtlığıyla başlayan süreç, gelinen noktada İslam düşmanlığına dönüşmüş vaziyettedir. Pek çok ülkede Müslümanlar aleyhine alınan hukuki kararlar ise İslamofobi'nin artık kurumsallaştığını göstermektedir." açıklamasını yaptı.

"İslamofobi sadece bir inanç meselesi değil, çok katmanlı bir konudur"

Arpaguş, İslamofobi ile mücadelenin artık münferit tepkilerle, sınırlı girişimlerle veya parçalı yaklaşımlarla sürdürülebilecek bir süreç olmaktan çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"İslamofobi'nin kurumsallaşması onunla mücadelenin de kurumsal bir çerçevede ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. İslamofobi, sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda insan hakları, toplumsal barış, eğitim, medya ve uluslararası ilişkiler boyutları olan çok katmanlı bir konudur. Bu noktada, öncelikle devletimizin farklı kurumları arasında sağlanacak koordinasyon ve ortak hareket kabiliyeti hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple meseleyle mücadelede çok yönlü olmalı, çalışmalar planlı, sistematik ve kurumlar arası işbirliğine dayanan bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır."

Toplantının hedefinin ulusal düzeyde güçlü bir kurumsal birliktelik tesis etmek, ortak bir dil geliştirmek ve stratejik bir yol haritası oluşturmak olduğunu dile getiren Arpaguş, "Bu doğrultuda kurumlarımızın bilgi birikiminin, tecrübesinin ve imkanlarının ortak bir zeminde buluşturulmasını son derece önemsediğimizi ifade etmek isterim. İnanıyorum ki bu birliktelik sayesinde İslamofobi'ye karşı daha etkili politikalar üretilecek, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek ve yürütülen çalışmaların etkinliği daha üst seviyeye çıkarılabilecektir. Ayrıca ulusal düzeyde sağlanacak bu kurumsal birliktelik, aynı zamanda uluslararası alanda atılacak adımların da temelini oluşturacaktır." dedi.

İslamofobi'nin sadece Müslümanları hedef alan bir nefret biçimi olmadığını vurgulayan Arpaguş, "Bu nedenle İslamofobi'ye karşı verilen mücadele, bir kimlik savunusunun ötesinde, insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri koruma mücadelesidir. Bizler, bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmek ve bu şuurla yol almak mecburiyetindeyiz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantıyı da bu ortak iradenin güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. Burada yapılacak istişareler ve ortaya konulacak fikirler hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yürütülecek çalışmalara yön verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Adem Yıldırım, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Kültür, Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus ile çok sayıda kurum ve kuruluşun yöneticisi katıldı.