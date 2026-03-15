İslamofobiyle Mücadele Günü Açıklaması - Son Dakika
İslamofobiyle Mücadele Günü Açıklaması

15.03.2026 15:29
Dışişleri Bakanlığı, İslamofobiyle Mücadele Günü'nde hoşgörüsüzlüğe karşı uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla "Müslümanları hedef alan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddete karşı uluslararası toplumun ortak ve güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen menfur terör saldırısının yedinci yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın dört bir yanında Müslümanları hedef alan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddete karşı uluslararası toplumun ortak ve güçlü bir duruş sergilemesi önem taşımaktadır. 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü insan onuruna karşı işlenen her türlü suçla mücadelede ortak bir sorumluluğu da hatırlatmaktadır. Türkiye olarak, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İslamofobiyle Mücadele Günü Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: İslamofobiyle Mücadele Günü Açıklaması - Son Dakika
