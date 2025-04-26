AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi İsmail Kaya, Sumbas'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu'nu makamında ziyaret etti.
Daha sonra Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu'nu ziyaret eden Kaya, esnafla da bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › İsmail Kaya Sumbas'ta Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?