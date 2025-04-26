İsmail Kaya Sumbas'ta Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi İsmail Kaya, Sumbas'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu'nu ziyaret eden Kaya, esnafla da bir araya geldi.