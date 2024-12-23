Mehmet Akif Ersoy Anma Programı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki İsmet Şen Ortaokulu'nda Mehmet Akif Ersoy için anma programı düzenlendi.
Belediye Düğün Salonu'ndaki program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirlerin okunduğu etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Program öğrencilerin hazırladığı oratoryo ile son buldu.
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