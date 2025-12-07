Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden İsmet Sezgin'in 9'uncu Ölüm Yılında Lokma Hayrı

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden İsmet Sezgin'in 9'uncu ölüm yılında lokma hayrı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı siyasetçi İsmet Sezgin'i, vefatının 9'uncu yılında lokma hayrıyla andı. Sezgin için Efeler ilçesi Bey Camii önünde yapılan lokma hayrına katılan vatandaşlar, Sezgin'i unutmadığı için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Sezgin'i saygı ve rahmetle andığını belirten Çerçioğlu, "Türk siyasetinde 'İsmet Abi' olarak anılan İsmet Sezgin'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.