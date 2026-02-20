İspanya, AB Komisyonu'nun Gazze Barış Kurulu toplantısına katılmasına tepki gösterdi

İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde düzenlenen Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına Avrupa Komisyonu'nun katılmasından "üzüntü duyduğunu" açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Barselona'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, AB Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'nın Barış Kurulu toplantısına katılımının "hata" olduğunu savundu.

Albares, "Toplantıda olmaması gereken bir AB komiserini orada görmek beni üzdü." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın "çabasına saygı duyduğunu ancak Orta Doğu'da barışı sağlamak için başka yollar olduğuna inandığını" kaydeden Albares, Filistin meselesinde AB'nin iki devletli çözümü desteklediğini ve bu nedenle Filistin Ulusal Yönetimi'ni dışlayan bir kuruluşta "İspanya'nın yer alamayacağını" vurguladı.

Albares, İspanyol hükümetinin Barış Kurulu'na katılma daveti aldığını ancak Filistin tarafının temsil edilmemesi ve ABD tarafından hazırlanan barış planının "uluslararası hukukla uyumluluğu konusunda ciddi şüpheler uyandırması nedeniyle reddettiğini ifade etti.

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Suica'nın Barış Kurulu'na katılması Fransa gibi bazı AB ülkelerinden de tepki almıştı.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla BarışPlanı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda BarışKurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.