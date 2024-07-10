İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi

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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final karşılaşmasında Fransa ve İspanya karşı karşıya geldi. Almanya'nın Münih kentindeki mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya final biletini cebine koydu.

Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Fransa ve İspanya karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan İspanya finale adını yazdırdı. Final maçına çıkacak olan İspanya, Hollanda-İngiltere maçının galibi ile karşılaşacak.

Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetti. Fransa 8. dakikada Kolo Muani ile 1-0 öne geçti. 21. dakikada Lamine Yamal ile eşitliği yakalayan İspanya 25. dakikada Dani Olmo ile rakibi karşısında üstünlüğü sağladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final biletini alan ilk takım İspanya oldu.