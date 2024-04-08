İspanya "Altın Vize" uygulamasını kaldırıyor - Son Dakika
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İspanya "Altın Vize" uygulamasını kaldırıyor

İspanya "Altın Vize" uygulamasını kaldırıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan Altın Vize uygulamasının kaldırılacağını duyurdu. Altın Vize, yabancılara ev satın alma veya yatırım yapma karşılığında geçici veya kalıcı oturma izni veriyordu.

08.04.2024 15:17  Güncelleme: 15:21
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan, ev satın almaları ya da yatırım yapmaları halinde yabancılara geçici veya kalıcı oturma izni verilmesini öngören "Altın Vize" uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

Pedro Sanchez, Sevilla kentinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 9 Nisan'da düzenlenecek haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında Altın Vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik kararın alınacağını duyurdu. 2013'te o dönem iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) tarafından başlatılan uygulamanın iptaline yönelik Konut Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini belirten Sacnhez, alınacak yeni kararın kapsamı ve yürürlüğe geçme tarihiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

KONUT FİYATLARINI KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORLAR

İspanya hükümeti, Altın Vize uygulamasının da etkisiyle ülkede hızla artan konut fiyatlarını kontrol altına almayı hedeflerken, Sanchez "Konutun spekülatif bir iş değil, bir hak olduğunu güvence altına almak için gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

ALTIN VİZE UYGULAMASINA 2013'TE GEÇMİŞLERDİ

Yabancı yatırımcıların kolay oturma izni almalarına olanak sağlayan Altın Vize uygulamasına, yaşadığı ekonomik krizden dolayı 2013'te geçen İspanya şimdiye kadar bunu, en az 1 milyon avroluk katılım ile İspanyol şirketlerinin hisselerine yatırım yapma, İspanya'da banka hesabında en az 1 milyon avro tutma, iş kurma ya da en az 500 bin avroluk gayri menkul satın alma karşılığında verdi.

UYGULAMADAN FAYDALANANLARIN YÜZDE 96'SI GAYRİ MENKUL ALMIŞ

İspanya'da Altın Vize'den yararlananların yüzde 96'sı gayri menkul alımıyla bunu gerçekleştirirken, bundan faydalanan yabancı ülke vatandaşlarının listesine bakıldığında Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela ilk 5'te yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya 'Altın Vize' uygulamasını kaldırıyor - Son Dakika

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