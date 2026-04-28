İspanya Başbakanı Sanchez, Londra Belediye Başkanı Khan ile Görüştü: "Şehirler Demokrasinin İlk Savunma Hattı"

28.04.2026 17:27  Güncelleme: 17:47
(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile bir araya geldiğini belirterek, "Şehirler demokrasinin birinci savunma hattında yer alıyor. Bugün bu yansımayı Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile 'CityLabMadrid'de paylaştım" idedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile bir araya geldiğini bildirdi.

Sanchez, "Şehirler demokrasinin birinci savunma hattında yer alıyor. Bugün bu yansımayı Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile 'CityLabMadrid'de paylaştım. Uygun fiyatlı konut, sosyal uyum ve kaliteli kamu hizmetleri bir öncelik olmanın çok ötesinde. Bunlar, İspanya'da ve dünyada aşırı sağı frenlemenin en iyi panzehiri" dedi.

Kaynak: ANKA

Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
Kuşadası’nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
Okan Buruk’tan ’’Hedef 26’’ paylaşımı Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı
İstinat duvarına çarpan TIR’daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü 1 ölü, 3 yaralı İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Galatasaray’da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
17:22
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
