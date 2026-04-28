İspanya Başbakanı Sanchez, Londra Belediye Başkanı Khan ile Görüştü: "Şehirler Demokrasinin İlk Savunma Hattı"

Sanchez, "Şehirler demokrasinin birinci savunma hattında yer alıyor. Bugün bu yansımayı Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile 'CityLabMadrid'de paylaştım. Uygun fiyatlı konut, sosyal uyum ve kaliteli kamu hizmetleri bir öncelik olmanın çok ötesinde. Bunlar, İspanya'da ve dünyada aşırı sağı frenlemenin en iyi panzehiri" dedi.