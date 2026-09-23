İspanya Başbakanı Sanchez, Mamdani ile işleyen ekonomi için görüştüklerini duyurdu

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile herkes için işleyen bir ekonomi kurmayı görüştüklerini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sanchez, şunları kaydetti:

"Bugün New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile ortak bir zorluğu konuştuk: Herkes için işleyen bir ekonomi inşa etmek.

İspanya, başka bir ekonomik modelin mümkün olduğunu gösteriyor. Daha fazla iş. Daha iyi ücretler. Daha az eşitsizlik.

Sosyal adalet, ekonomik büyümenin düşmanı değildir."