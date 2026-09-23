İspanya Başbakanı Sanchez, Mamdani ile işleyen ekonomi için görüştüklerini duyurdu

İspanya Başbakanı Sanchez, Mamdani ile işleyen ekonomi için görüştüklerini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İspanya Başbakanı Sanchez, New York Belediye Başkanı Mamdani ile herkes için işleyen bir ekonomi kurmayı görüştüklerini açıkladı. Sanchez, İspanya'nın başka bir ekonomik modelin mümkün olduğunu gösterdiğini, daha fazla iş, daha iyi ücret ve daha az eşitsizlik sıraladı.
(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile herkes için işleyen bir ekonomi kurmayı görüştüklerini açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sanchez, şunları kaydetti:
"Bugün New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile ortak bir zorluğu konuştuk: Herkes için işleyen bir ekonomi inşa etmek.
İspanya, başka bir ekonomik modelin mümkün olduğunu gösteriyor. Daha fazla iş. Daha iyi ücretler. Daha az eşitsizlik.
Sosyal adalet, ekonomik büyümenin düşmanı değildir."
Kaynak: ANKA
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