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MADRİD, 20 Eylül (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme amacıyla ilk İspanya-Çin otomotiv zirvesi düzenlendi. Perşembe günü gerçekleştirilen etkinliğe İspanyol ve Çinli otomobil satıcı ve üreticilerinden yaklaşık 400 temsilcisi katıldı.

İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Sektör, kritik bir dönemden geçiyor. Dijitalleşme, sektörü dönüştürüyor. Bu nedenle ulaşımı elektrikli hale getirmek zorundayız. Sanayimizin, ekonomimizin karbonsuzlaştırılması hedefine herkesin önemli katkılarda bulunması gerekiyor" dedi.

Hereu elektrikli ulaşım konusunda "Çin'in süreci hızlandırma ve bu sektörü Avrupa'da da geliştirmede temel bir ortak" olduğunu vurguladı.

Çin ve Avrupa Birliği arasındaki ticari anlaşmazlıklara da değinen Hereu, "karşılıklı saygıya ve kazan-kazan esasına dayanan bir anlaşmaya" varılması temennisinde bulundu.

Hereu, "Stratejik ortak olmalıyız ve kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli ilişkiler kurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan, İspanya ve bir bütün olarak Avrupa'nın geçirmekte olduğu yeniden sanayileşme ve stratejik özerklik sürecinin "tamamen açık olması gerektiğini" söyledi.

Uluslararası işbirliği gereğine dikkat çeken bakan, Çin'le ortak inovasyonu teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

İspanya Otomotiv Satıcıları Dernekleri Federasyonu Başkanı Marta Blazquez de Çinli üreticilerin sadece ürünlerini pazarlamak değil, aynı zamanda İspanyol sanayi sektörüne entegre olmak ve en önemlisi yerel istihdam yaratmak istediklerini söyledi.

Federasyon ve Çin Otomobil Satıcıları Birliği tarafından düzenlenen etkinlik, İspanya ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra İspanyol otomotiv sektörüne yatırım çekmeyi hedefliyor.