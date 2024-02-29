İspanya'da 2023'te sağlık personeline saldırı olaylarıyla ilgili 115 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İspanya'da 2023'te sağlık personeline saldırı olaylarıyla ilgili 115 kişi tutuklandı

İspanya'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında sağlık personeline yönelik saldırılarla ilgili 115 kişi tutuklandı. Polis, geçen yıl sağlık merkezleri ve evde bakım hizmetlerinde görevli sağlık personeline yönelik 9 binden fazla saldırı vakasına müdahale etti. Saldırıların yüzde 54'ü sözlü, yüzde 46'sı ise fiziksel saldırılar olarak kaydedildi. Ülke genelinde 11 binden fazla sağlık personeline saldırıların önüne geçmek, erken müdahale ve iletişim araçlarıyla ilgili eğitim verildiği belirtildi.

29.02.2024 16:33  Güncelleme: 17:09
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İspanya'da 2023'te sağlık personeline saldırı olaylarıyla ilgili 115 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında, sağlık çalışanları tarafından 2023 yılında yapılan şikayetlerin istatistiksel verileri basınla paylaşıldı.

Buna göre polis, geçen yıl hem sağlık merkezleri hem de evde bakım hizmetlerinde görevli sağlık personeline yönelik saldırılar konusunda 9 binden fazla vakaya müdahale etti. Bu kapsamda toplam 115 kişi tutuklandı.

Sağlık personeline yönelik saldırıların yüzde 54'ü sözlü, yüzde 46'sı fiziksel oldu.

Emniyet Müdürlüğünün üst düzey yetkilileri, sağlık sektörünün güvenlik departmanlarıyla işbirliğinin hem özel hem de kamusal alanda güçlendirilerek sürdürüldüğünü belirterek, İspanya Ulusal Polisi içinde 45 departmanın sadece bununla ilgilendiğini açıkladı.

Öte yandan, olası saldırıların önüne geçmek, erken müdahale ve şiddet durumunda iletişim araçlarıyla ilgili ülke genelinde 11 binden fazla sağlık personeline geçen yıl eğitim verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

İspanya, Güvenlik, Suç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da 2023'te sağlık personeline saldırı olaylarıyla ilgili 115 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da 2023'te sağlık personeline saldırı olaylarıyla ilgili 115 kişi tutuklandı - Son Dakika
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