İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlere bir hafta kala anketler, muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'ni (PP) favori göstererek, aşırı sağcı Vox ile meclis çoğunluğunu yakalayacağını savunuyor.

İspanya'nın sol ve sağ görüşleri temsil eden önemli medya kuruluşları El Pais, El Mundo, La Vanguardia, La Razon ve El Espanol gibi gazetelerin anketlerin ortalamasına bakıldığında PP'nin yüzde 30,3 ile yüzde 31,9 arasında bir oy oranı ile 2023'teki son seçimlerde olduğu gibi yine 1. parti çıkacağı belirtiliyor.

Mevcut durumda azınlık sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan, Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise yüzde 27,2 ile yüzde 30,9 aralığında 2. parti olarak gösteriliyor.

Anketler, 350 sandalyeli mecliste PP'nin 127-138 aralığında milletvekili çıkaracağını, seçimlerde oylarını artıracak tek parti olarak gösterilen aşırı sağcı Vox'un da 49-59 arasında milletvekiline sahip olarak, iki siyasi partinin toplamının, 176 olan meclis çoğunluğunu rahat bir şekilde geçeceğini öne sürüyor.

PSOE'nin oy oranını son iki hafta içinde yükselttiği dikkati çekse de sol partilerin ittifakından oluşan ve Sumar olan adını bu seçimler öncesinde Geniş Cephe (Frente Amplio) olarak değiştiren sol ittifakın çok büyük oy kaybı yaşayacağı tahmini, sol koalisyon hükümetinin devamı olasılığını zora sokuyor.

Anketler, milletvekili sayısında PSOE'nin 119 ile 130 arasında kalacağını, Geniş Cephe'nin ise şu anda 31 olan milletvekili sayısından 5-6'ya kadar gerileyeceğini öngörüyor.

Hükümete bağlı CIS'in anketi PSOE'yi büyük farkla önde gösterdi

Diğer yandan bu beklentilere karşı tek anket sonucunu, hükümete bağlı olan Sosyolojik Araştırmalar Merkezi (CIS) verdi.

CIS'in son açıkladığı anket, şimdiye kadarki tüm verilerin aksine PSOE'yi yüzde 34,4 oy oranı ile 1. parti olarak gösterdi.

CIS'in anketinde PP, PSOE'nin neredeyse 10 puan gerisinde yüzde 24,7 oy oranında kalırken, Vox da yüzde 15,6 oranına düştü.

İspanya'da 2023 yılında genel seçimlerin ardından üç büyük siyasi partinin oy oranları şu şekilde oluşuyor: yüzde 33,6 PP, yüzde 31,68 PSOE, yüzde 12,38 Vox.