İspanya'da Burka ve Peçe Yasakları Artıyor - Son Dakika
İspanya'da Burka ve Peçe Yasakları Artıyor

21.02.2026 15:47
Vox partisinin çabalarıyla İspanya'da bazı belediyelerde burka ve peçe giyilmesi yasaklandı.

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin girişimleriyle bazı belediyelerde burka giyilmesi ve peçe takılmasına yasak getirildi.

İspanya'nın ortasında kalan önemli şehirlerden Burgos'da azınlıkla belediyeyi yöneten sağ görüşlü Halk Partisi (PP), Vox'un sunduğu kadınlarda burka giyilmesi ve peçe takılmasını yasaklayan önergeyi destekledi.

Belediye Meclisinde kabul edilen önergeye, İspanya'da merkezi hükümette iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) karşı oy kullandı.

PSOE'nin belediye meclis üyesi Estrella Paredes, önerinin "nefret, İslamofobi ve kadın düşmanlığının bir göstergesi olduğunu" ifade etti.

Vox ise önergesini "güvenlik ve kimlik doğrulama" gerekçesiyle savunurken, yasağın sadece belediye alanlarını etkileyeceği bildirildi.

İspanya'da Vox ve PP'nin çoğunlukta olduğu belediyelerden Alcala de Henares (Madrid), Nijar (Almeria) ve Castellon de la Plana'da (Castellon) benzer şekilde burka ve peçeyi yasaklayan önergeler son haftalarda art arda kabul edildi.

Diğer yandan ana muhalefetteki PP, burka ve peçenin ülke genelinde kamusal alanlarda yasaklanması için İspanya Meclisine bir öneri sundu.

PP'nin sunduğu taslağa göre, yasağa uymayanlara 600 avroya kadar para cezası getirilmesi öngörülüyor.

İspanya Meclisi, 17 Şubat'taki oturumunda Vox'un kamusal alanlarda peçe ve burkayı yasaklama önerisini 170'e karşı 177 oyla reddetmişti.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

