İspanya\'da çiftçilerin eylemleri devam ediyor

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İspanya'da 3 haftadır eylemlerine devam eden çiftçiler, ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde Fransa sınırında yolu trafik akışına kapattı.

Katalonya bölgesinde İspanya ile Fransa'yı kara yoluyla birbirine bağlayan AP-7 otoyolunda traktörleriyle yol kapatma eylemi yapan çiftçiler, Girona, Figueres, Tarragona gibi bazı çevre yollarında da trafiği yavaşlattı.

Çiftçiler, Fas'tan geldiği belirtilen meyve ve sebzelerin bulunduğu bazı kamyonların içini boşaltarak ürünlere zarar verdi.

"Union de Uniones" adlı çiftçi sendikalarının bağlı olduğu örgütten yapılan açıklamada, taleplerine karşı şimdiye kadar hiçbir somut adım atmadıkları gerekçesiyle İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) eleştirildi.

AB'nin, üçüncü ülkelerden gelen ürünleri, kendileri için geçerli olan kontrollerden muaf tutarak, üretim ve ticari açıdan desteklediğini ileri süren çiftçi sendikaları örgütü, "haksız rekabetin son bulması" çağrısında bulundu.

Çiftçiler, hükümeti ve AB'yi sorunlarına karşı "duyarsız olmakla" suçlayarak, "gerçek çözüm önerileri için somut adımlar atılana kadar" protestoların devam edeceğini duyurdu.

Başkent Madrid'de 21 ve 26 Şubat'ta büyük gösteriler yapan çiftçiler, yeni bir gösteri için tarih belirlemeye çalıştıklarını ve eylemlerini artıracaklarını söyledi.

Aşırı sağcı grupların da destek verdiği eylemlerin son bulması için çiftçilerin başlıca talepleri şu şekilde sıralanıyor:

"AB Ortak Tarım Politikası'nın bürokrasisinin ve çevresel maliyetlerinin esnekleştirilmesi, tarladan markete kadar gıda zincirinde üretim maliyetlerinin karşılanmasına yönelik yeni ücretlendirmeyi belirleyecek yasal değişiklik, üçüncü ülkelerle ticarette aynı üretim şartlarının getirilmesi ve gıda ürünleri ithalatına ilişkin bir gözlemevinin oluşturulması, Fas'tan yapılan ithalatın daha fazla kontrol edilmesi, Mercosur ve Yeni Zelanda ile yapılan anlaşmaların ve Şili, Kenya, Meksika, Hindistan, Avustralya ile yürütülen müzakerelerin askıya alınması, kuraklık sorununa karşı yardım."