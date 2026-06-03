İspanya'da İslamofobi Vakaları %133 Arttı

İspanya'da 2025'te Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) vakalarında bir önceki yıla oranla yüzde 133'lük artış tespit edildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, 2025 yılı "Nefret Suçları ve Olaylarının Evrimi Raporu"nu açıkladı.

Buna göre, devlet güvenlik güçlerinin, 2025 yılında toplam 2 bin 417 nefret suçu vakasını soruşturduğu, bunun, bir yıl öncesine göre yüzde 23,6'lık bir artış anlamına geldiği ve konuyla ilgili istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2014 yılından bu yana en fazla nefret suçunun 2025'te işlendiği bildirildi.

Raporda, 2024'ten bu yana ayrı bir kategori olarak ele alınan İslamofobi vakalarında artış öne çıkarken, nefret suçlarında 2025'teki en çok yüzdesel artışın yüzde 133 ile bu alanda görüldüğü bildirildi.

Ayrıca, Müslüman karşıtlığı olaylarının dijital boyutuna dikkat çekilerek, çevrim içi ortamda yüzde 450'lik artış yaşandığı vurgulandı.

İspanya'da geçen yıl ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kaynaklı nefret suçlarının sayısı 934 olarak verilirken, bunu cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı nefret suçları (571 olay) ve ideoloji kaynaklı suçlar (241 olay) izledi.

Raporda ayrıca, devlet güvenlik güçlerinin toplam vakaların yüzde 65,6'sını çözdüğü, çoğunluğu 26-40 yaş arası erkeklerden oluşan 1018 kişinin tutuklandığı veya hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu tür suçlarda ana mağdurların ise erkekler olduğu bilgisi paylaşıldı.