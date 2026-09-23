İspanya'da konut krizi protestoları sürüyor, 87 yaşındaki kiracı için çağrı yapıldı

İspanya'da toplumun çözüm beklediği öncelikli sorunlar arasında tüm anketlerde ilk sırada yer alan konut krizine karşı ülke genelinde gösteriler gerçekleştirildi.

Başkent Madrid'de Mari Carmen adlı 87 yaşındaki bir kadının, 70 yıldır kirada oturduğu evin kirasını ödeyemeyecek hale gelmesi sonrasında mahkeme kararı ve polis zoruyla evden çıkarılması İspanyolları meydanlara döktü.

Madrid başta olmak üzere Valensiya, Sevilya, Barselona, Toledo, Malaga, Oviedo gibi birçok büyük kentte, Kiracı Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla gösteri düzenlendi.

Gösterilerin en büyüğü Madrid'de oldu.

Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso'nun kamu parasıyla ofis olarak aldırdığı ve gelen tepkiler üzerine 6,3 milyon avroya satışa çıkardığı evin önünde toplanan binlerce kişi, Mari Carmen'in evine geri dönmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Ayuso istifa", "Bugün Mari Carmen, yarın biz" sloganları attı.

Kiracı Sendikaları Konfederasyonundan yapılan açıklamada ise merkezi hükümetin geçen haziran ayında duyurulan Konut Alanındaki Kraliyet Kararnamesi'nin Meclis'te destek bulmamasından dolayı askıya alınması eleştirildi.

Kira veya ipotek mağdurları için tahliyelerin durdurulması ve kira sözleşmelerinin uzatılmasına olanak tanıyan kararnamenin bir an önce çıkarılması çağrısı yapılan açıklamada, muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox'tan şimdiye kadar koydukları engelleri kaldırmaları istendi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve katılımın giderek arttığı gösteriler devam ediyor.