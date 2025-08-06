İspanya'da Müslüman Bayramlarına Yasağa Tepkiler - Son Dakika
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İspanya'da Müslüman Bayramlarına Yasağa Tepkiler

İspanya\'da Müslüman Bayramlarına Yasağa Tepkiler
06.08.2025 23:37
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Jumilla'da Müslümanların dini bayramları kamusal alanda kutlamaları yasaklandı, tepkiler yükseldi.

İspanya'da, aşırı sağcı Vox partisinin girişimiyle ilk kez bir ilçede Müslümanların dini bayramlarını kamusal alanda kutlamalarına yasak getirildi.

İSPANYA'DA JUMİLİA İLÇESİNDE MÜSLÜMANLARIN KUTLAMALARINA YASAK

Ülkenin güneyindeki Murcia kentinin Jumilla ilçesinde sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox'un oluşturduğu belediye meclisindeki koalisyon, bölgede yaşayan Müslümanların dini bayramlarını kamusal alanda kutlamasını yasakladı.

Jumilla Belediyesinde tek temsilcisi olmasına rağmen PP'ye dışarıdan destek vererek ilçede iktidarda kalmasını sağlayan aşırı sağcı Vox, İslam karşıtı girişimini kabul ettirdi. PP'nin belediye meclisine getirdiği "Jumilla'nın geleneksel dini değerlerini ve kimliğini savunmaya yönelik etkinliklerin teşvik edilmesini" içeren öneri, Vox'un baskısıyla İslam karşıtı bir metne dönüştürülüp kabul edildi.

İLÇEDE 1500 MÜSLÜMAN VAR

Jumilla'da, 2026 yılından itibaren bölgede yaşayan Müslümanların dini bayramlarını kamusal alanda kutlamasına yasak getirildi. Yaklaşık 27 bin nüfusu olan Jumilla'da çoğunluğu Faslı 1500 kadar Müslüman yaşıyor. Bölgedeki Müslümanlar, Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram namazlarını Jumilla'daki spor salonunda kılıp, bayramlaşıyorlardı.

SOL PARTİLERDEN TEPKİ GELDİ

İlçede muhalefette olan sol görüşlü partiler, İspanya Anayasası'nı ve 1992 yılında İspanya Devleti ile İspanya İslam Komisyonu arasında yapılan işbirliği anlaşmasının dini özgürlüklerle ilgili maddelerini çiğneyen Jumilla Belediyesine sert tepki gösterdi.

"AÇIK BİR İSLAMOFOBİK IRKÇILIK"

Podemos-Birleşik Sol ittifakından yapılan açıklamada, söz konusu karar, "İspanya Anayasası'nda güvence altına alınan temel haklara, özellikle din ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alan 16. maddeye doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirildi. Kararın, "açık bir İslamofobik ırkçılık örneği ve yabancı düşmanlığı olduğu" belirtilerek, Podemos-Birleşik Sol ittifakının, kararın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracağı ifade edildi.

Aşırı sağcı Vox ise "İspanya'da İslami bayramların kamusal alanlarda kutlanmasını yasaklayan ilk karar onaylandı. İspanya, Hristiyan kökenli bir ülkedir ve her zaman öyle kalacaktır." açıklamasında bulundu.

İspanya'da ilk defa İslam karşıtı bir girişimi destekleyen PP, konuyu çaptıran bir açıklama yaparak, "Bu din veya milliyet meselesi değil, spor tesislerinin sportif faaliyetler için kullanılabilmesi için yönetmelikte değişiklik yapılmasının başlatılması meselesidir, başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

İspanya'da, resmi kayıtlara göre 2,5 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor. Resmi olmayan verilere göre ise bu sayı 3 milyonu buluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Müslüman Bayramlarına Yasağa Tepkiler - Son Dakika

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