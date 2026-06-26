İspanya'da Orman Yangınları Artıyor - Son Dakika
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İspanya'da Orman Yangınları Artıyor

26.06.2026 15:31
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İspanya'da 140'tan fazla noktada orman yangınlarıyla mücadele ediliyor, bazı bölgeler tahliye ediliyor.

İspanya'da sıcaklıklarla birlikte artan orman yangınları ülkenin dört bir yanında etkili oluyor.

İspanya'da uydu görüntüleriyle orman yangınlarının eş zamanlı gösterildiği resmi sitede (incendiosespana.es) yer alan bilgilere göre, an itibarıyla 18'ü büyük çaplı 140'tan fazla noktada orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Katalonya bölgesindeki Tiana ve Montgat ilçelerinde, kuzeyde Galiçya, Aragon, Kastilya ve Leon ile Navarra bölgelerinde devam eden yangınlar, yerleşim yerlerine yakınlığı ve büyük çaplı olması dolayısıyla öne çıkıyor.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Tiana ve Montgat'ta farklı noktalarda devam eden orman yangınları nedeniyle bir site ile bir otelin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

Katalonya özerk yönetim hükümetine bağlı Sivil Koruma Müdürlüğünün de bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil durum uyarısı göndererek, bölge sakinlerine kapalı alanlara sığınmaları ve kapı ile pencerelerini kapatmaları talimatı verdiği bildirildi.

Öte yandan, Aragon bölgesindeki Huesca kentine bağlı Tamarite de Litera ve Alcampell ilçelerinde 4 bin hektardan fazla alanı kül eden orman yangınları nedeniyle bölgedeki 240 kişinin evlerinden tahliye edildiği, vatandaşların evlerinden çıkmamalarının istendiği belirtildi.

Kastilya ve Leon bölgesinin dağlık Bierzo alanında 4'ü büyük 10 kadar noktada devam eden orman yangınlarının da hava şartlarının iyileşmesiyle kontrol altına alınmasının beklendiği açıklandı.

Yangın söndürme çalışmalarına bazı noktalarda askeri birlikler de destek veriyor.

İspanya'da bu yıl 14 Haziran'a kadar olan dönemde çıkan orman yangınlarında toplam 37 bin 968 hektarlık alan kül olurken, bunun, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat büyüklüğünde olması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Orman Yangınları Artıyor - Son Dakika

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