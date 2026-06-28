İspanya'da Orman Yangınları ve Sıcaklık Uyarıları - Son Dakika
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İspanya'da Orman Yangınları ve Sıcaklık Uyarıları

İspanya\'da Orman Yangınları ve Sıcaklık Uyarıları
28.06.2026 14:14
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İspanya'da sıcak hava dalgasının ardından farklı bölgelerde orman yangınları çıktı, tahliyeler yapıldı.

MADRİD, 28 Haziran (Xinhua) -- İspanya'da yazın ilk sıcak hava dalgasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde orman yangınları çıktı.

Orman yangınları, ülkenin kuzeyindeki Huesca kentine bağlı olan ve yaklaşık 4.000 hektarlık alanın zarar gördüğü La Litera, kuzeybatısındaki El Bierzo bölgesi ve Zaragoza kentinin bazı bölgelerini etkisi altına aldı.

Yangınların bazılarının yıldırım düşmesi kaynaklı olduğu belirtildi.

Cuma günü Barselona yakınlarındaki Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles ve Santa Maria de Martorelles arasında çıkan bir yangın nedeniyle 16.000 kişiye evlerinde kalmaları uyarısı yapılırken, Huesca'da ise yaklaşık 200 kişi evlerinden tahliye edildi.

Bilbao'da 43 ve ülkenin güneyindeki Jaen kentinde 45 derecenin üzerinde kaydedilen sıcaklıklarla birlikte ülkenin birçok bölgesinde haziran ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı yılın ilk sıcak hava dalgasının ardından, perşembe ve cuma günü ülke genelinde sıcaklıklarda düşüş yaşanmıştı.

Sıcaklıkların hafta sonu yeniden yükselmesi beklenirken, İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek hafta sıcaklıkların 39 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İspanya'da Orman Yangınları ve Sıcaklık Uyarıları - Son Dakika

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